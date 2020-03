Hovland etter Honda Classic: – Ikke så langt unna som det ser ut på scoren

Golfesset Hovland var selvsagt misfornøyd med å ikke klare cuten i PGA-turneringen, Honda Classic, da han ble intervjuet av Eurosport etter at turneringen var over for nordmannens del.

Likevel er 22-åringen optimistisk foran den neste PGA-turneringen, Arnold Palmer Invitational, som starter torsdag 5. mars i Orlando i samme delstat.

– Jeg må bare få rette på et par ting. Spillet er ikke så langt unna som det ser ut på scoren. Plutselig er det min uke neste uke, sa Hovland til Eurosport.

Nordmannen slet fra start i turneringen i Palm Beach Gardens, Florida, på en vanskelig bane med tøffe forhold.

– Det var veldig mye dumme feil første dagen og da blir det ganske langt bak fra start. Tre baller i vannet (torsdag) og misser på feil side hele tiden. Når til og med de bra slagene ikke kommer på greenen en gang, da blir det tøft.

Etter hvert som det gikk mot slutten av den andre runden som også ble nordmannens siste, skjønte han at han ikke hadde mulighet på å klare cuten. På hull 12 ble det trippelbogey.

– Jeg skjønte (at mulighet røk) etter bogeyen på hull 10 og 11. Så selvfølgelig etter trippelen så kan man ikke ta det særlig seriøst. Da må man bare prøve å drepe tiden så godt man kan, sa Hovland,

Nordmannen endte ti slag over par totalt, hele sju slag bak de siste som klarte cuten og er videre i turneringen i Palm Beach Gardens. Dermed klarte han ikke å følge opp den historiske PGA-seieren i Puerto Rico uken før.