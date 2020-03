Ortlieb raskest i jevnt super-G-renn i Italia

Ortlieb vant lørdagens super-G-renn med ett hundredel foran hjemmefavoritten Federica Brignone. Sveitsiske Corinne Suter ble nummer tre, ytterligere seks hundredeler bak.

Norske Kajsa Vickhoff Lie er fortsatt ute etter at hun slo både skulder og ankel etter et fall under treningsomgangen i sveitsiske Crans Montana forrige helg.

Suter leder super-G-cupen, 60 poeng foran Brignone. Italienske Brignone leder derimot verdenscupen sammenlagt, 153 poeng foran amerikanske Mikaela Shiffrin.

Shiffrin deltar ikke i rennene i Italia etter at hennes far nylig gikk bort.