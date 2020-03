Bjarne Rykkje forklarer den dårlige norske skøytesesongen

Lørdag starter VM for allrounderne i Vikingskipet. Det er det første med Bjarne Rykkje som norsk landslagstrener. Sverre Lunde Pedersen forsøker å redde stumpene av en dårlig norsk sesong.

– Det er mitt første VM på hjemmebane som norsk trener. Jeg håper på bra trykk og bra stemning Spesielt lørdag når allround starter, sa Bjarne Rykkje til NTB.

– Hva er årsaken til at det har gått så trått med dine løpere denne sesongen?

– Jeg er veldig glad for at du spør. Det er ingen som har spurt meg om hva som har skjedd. Det har vært mange meninger ute, men ingen har spurt meg, sa Rykkje til NTB før mesterskapet.

– Det er mange forskjellige årsaker til at det har gått som det har gått. For eksempel uhellet med Sverre. Han har i hvert fall slitt med det kroppslig og i hodet sitt fram til desember. Det har egentlig ødelagt hele sesongen. Det er i den perioden man bygger form med treningen. Det var ikke mulig for ham å trene godt nok, for han restituerte ikke i det hele tatt etter løp. For ham ble dette en sesong hvor han kunne bli så bra han kunne bli ut fra forutsetningene, forklarte Rykkje.

Viktig mann

– Så mangler vi Simen som har fått hele sesongen sin ødelagt. Han fikk noen brudd i ryggen på et par steder. Han er en viktig mann i samtreningen, og plutselig manglet vi to av tre fra lagtempoen på nesten all trening, fortsatte han.

– Og så har vi Sindre Henriksen og Allan Dahl Johansson som gikk allround tidligere og som nå bare satser på 1000 og 1500 meter. Det tar tid å finjustere det. Da mangler vi mange løpere på allround og lagtempo. Det ser litt dårlig ut, men ser man hvem vi har mistet så er det ikke så rart det som har skjedd denne sesongen, sa nederlenderen på flytende norsk.

Nye navn

– Vi har derimot noen som er på god vei. Kristian G. Ulekleiv er reserve nå, og Hallgeir (Engebråten) kommer som et kjempetalent. Han må lære en del fortsatt, men han lærer veldig raskt. At han skulle være med å ta medalje i EM var en overraskelse for meg. Det viser at vi kan ha et godt lag for framtiden.

Foran VM fikk også Rykkje beskjed om at veteranen Håvard Bøkko gir seg.

– Vi taper en god sportsmann for skøytesporten. Jeg vil i hvert fall forsøke å beholde ham innen skøytemiljøet. Han har mye kunnskap om alt mulig, sa Rykkje.