Solskjær med heldig trekning i europaligaen

Det ble klart da åttedelsfinalene ble trukket i hovedkvarteret til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i sveitsiske Nyon fredag.

Manchester United hadde ingen problemer med å ta seg videre fra 16-delsfinalene. Torsdag ble belgiske Club Brugge slått 5–0 i returkampen på Old Trafford. Det ga avansement med 6–1 sammenlagt.

Neste oppgave blir LASK Linz, som var i samme gruppe som Rosenborg i gruppespillet. Den østerrikske klubben slo ut nederlandske AZ Alkmaar i 16-delsfinalen.

En eventuell europaligatriumf gir Manchester United plass i neste sesongs mesterliga dersom Solskjærs mannskap ikke skulle klare å ende blant de fire beste i ligaen.

Solbakken mot Gulbrandsen

Ståle Solbakken og FC København leverte en bragd med torsdagens 3-1-seier over Kristoffer Ajer og Celtic i Skottland torsdag. Det ga plass i åttedelsfinalene med 4–1 sammenlagt.

Neste oppgave blir Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

– Jeg kjenner ikke laget så godt, men jeg kjenner spissen deres, Fredrik Gulbrandsen, for jeg spilte i mange kamper sammen med hans far Tom Gulbrandsen på Lillestrøms midtbane på 90-tallet. Så jeg kjenner familien godt, sier Solbakken til FCKs nettsider.

Han legger til at han ser sjanser for et nytt avansement dersom den danske hovedstadsklubben skaffer seg et godt utgangspunkt i den første kampen.

Omar mot Wolves

Omar Elabdellaoui og Olympiakos, som overraskende slo ut Arsenal torsdag, møter Wolverhampton i neste runde.

Slik spilles åttedelsfinalene:

Istanbul Basaksehir – FC København, Olympiakos – Wolverhampton, Rangers – Bayer Leverkusen, Wolfsburg – Sjakhtar Donetsk, Inter – Getafe, Sevilla – Roma, Eintracht Frankfurt/Salzburg – Basel, LASK Linz – Manchester United.

Den avgjørende 16-delsfinalen mellom Salzburg og Eintracht Frankfurt spilles først fredag. Kampen skulle vært avviklet torsdag, men måtte utsettes på grunn av uvær i Østerrike.

Åttedelsfinalene spilles 12. og 19. mars.

Europaligafinalen spilles i polske Gdansk 27. mai.