Grimsbø og Frafjord melder seg klare for Norge

Grimsø er også høyaktuell til OL. Det er ikke sikkert at det er slik med den tidligere landslagskapteinen Frafjord.

– Jeg stiller opp nå for å hjelpe laget til OL. I utgangspunktet er jeg ikke aktuell for OL-spill. Jeg ønsker å bidra for laget i kvalifiseringen, og det ønsker også Thorir, sier Frafjord til NTB.

Hergeirsson får også med seg Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad. Ingen av dem var med i VM i Japan i desember. Da var de skadd.

OL-kvalifiseringen spilles i slutten av mars. Montenegro, Romania og Thailand er de tre andre lagene i Norges gruppe 3. De to beste går til OL i Japan i sommer.

– Dette blir utrolig spennende, jeg og laget gleder oss masse. Vi har ikke spilt så viktige kamper på denne tiden av året i hele min trenertid. Og vi har et spennende mannskap som vil slåss for denne OL-plassen, forteller landslagssjefen.