Solskjær: – Det lengst nede jeg har vært

Solskjærs United svever høyt etter tre strake ligakamper uten tap og 5-0-seieren i europaligaen mot Club Brugge torsdag. Søndag er Everton motstander på Goodison Park.

I tilsvarende oppgjør forrige sesong reiste Solskjærs mannskap nærmest hjem som slakt. 0-4-tapet kom i tillegg midt i en tung periode. Kristiansunderen husker tilbake på kampen med gru.

– Det er det lengst nede jeg har vært. Det tror jeg dere alle vet og husker. Det var kapitulasjon. Vi fikk ikke til noen ting , sier Solskjær ifølge Sky Sports.

– Alt vi ikke ønsket å se, så vi i den kampen, tilføyer han.

Ingen reprise

United-manageren hevder han ikke er bekymret for at søndagens kamp på samme bane skal ende på samme måte. Det til tross for at Everton har fått vind seilene etter Carlo Ancelottis inntog på trenerbenken.

Merseyside-klubben røk riktignok 2-3 for Arsenal i forrige ligarunde.

– Jeg er hundre prosent sikker på at vi kommer til å gjøre en bedre prestasjon denne gangen, sier Solskjær med henvisning til marerittkampen i april i fjor.

I etterkant av det oppgjøret sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher at han aldri hadde sett Manchester United svakere.

Martial klar?

Etter torsdagens storseier over Club Brugge ble Solskjær utfordret på hvor store steg laget hans har tatt siden den aktuelle vårkvelden på Goodison Park for ti måneder siden.

– Det får vi se søndag, smilte kristiansunderen ifølge Sky Sports.

Til søndagens kamp håper Solskjær å ha Anthony Martial klar. Franskmannen sto over Brugge-kampen med skade.

Nyervervelsen Odion Ighalo fikk sjansen i hans sted torsdag og svarte med scoring.

