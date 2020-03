Sverre Lunde Pedersens tøffe sesong

Løperen fra Bergen tror ikke han er i stand til å kjempe om gullet sammenlagt under mesterskapet i Hamar denne helgen.

– Realistisk så er det en medalje jeg må kjempe om. Jeg drømmer alltid om et gull, men jeg må være realist og se litt sesongen under perspektiv. Jeg føler jeg har alt å vinne, men jeg får jo en ny sjanse her om to år, sa Sverre Lunde Pedersen til NTB.

Lørdag går starten på allround-VM i Vikingskipet. For første gang går allrounderne sammen med sprinterne i ett og samme mesterskap. Lunde Pedersen utdyper problemene sine denne sesongen litt nærmere.

– Det er jo på tide med et gull, men om det skjer til helgen blir litt vanskelig å si. Jeg har jo ikke hatt den beste sesongen og forberedelsene generelt. Det er vanskelig å sette seg inn i en slik situasjon, såpass realist må jeg være. Jeg vet selv at jeg ikke har fått gjort de forberedelsene jeg trenger, sa Lunde Pedersen.

Sykkeluhell

Sverre Lunde Pedersen og lagkamerat Simen Spieler Nilsen veltet på sykkel under et treningsopphold i Inzell i september. Skaden satte ham kraftig tilbake i forberedelsene til sesongen. Da sesongen startet og han frisk igjen ble han litt for ivrig og klarte ikke å restituere på vanlig måte.

– Sykkelulykken i høst var starten på trøbbelet. Det var noen måneder som ikke var som de burde være. Jeg har likevel følt meg bedre og bedre. EM var en opptur, men Salt Lake var et lite steg tilbake. Jeg håper nå at Hamar skal passe meg bra. Jeg trives ikke så bra i høyden som jeg gjør i lavlandet så jeg håper å gjøre det noe bedre. Så får vi se hvor hva det holder til. Det er jo sammenlagt at jeg pleier å gjøre det best.

Nederland mot Norge

Ingen nordmann har gått til topps i et allround VM siden Johann Olav Koss i 1994. Listen er fullstendig dominert av nederlandske løpere og ofte med den nordmann på annenplass.

– Det blir jo tre nederlendere jeg må slå. Nå stiller jo ikke Juskov så det blir de tre egentlig, men så kommer det jo alltid opp en japaner som gjør det bra. Det er fire gode løp som blir nøkkelen.

Nederland stiller med Patrick Roest, Marcel Bosker og Sven Kramer. Han har bare blitt slått av Roest de to siste årene. Spesielt surt var tapet i Amsterdam for to år siden. Da ledet Lunde Pedersen klart før han falt seks runder før mål.

– Jeg har på en måte glemt det som skjedde i Amsterdam.

Roest viste heller ikke storform da han ble disket fra 5000 meter i Salt Lake City. Den nederlandske veteranen Sven Kramer er derimot ute etter å vinne sitt tiende gull i allround-VM.

Med seg i allround-VM får Sverre Lunde Pedersen med Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten. Bøkko går sine siste løp i Vikingskipet denne helgen. Han debuterte samme sted i 2004.