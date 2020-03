Storseier for Solskjær og Manchester United, enkelt videre til europaligaens åttedelsfinaler

Fernandes åpnet scoringsballet etter en merkelig straffesituasjon.

I det 22. minutt var det en nærmest komisk situasjon som oppsto på Old Trafford. På et skudd fra Daniel James kastet Simon Deli seg som om han var keeper. Det hele endte med direkte rødt og straffe til United, for keeper var Deli ikke.

Avgjørelsen ble riktignok grundig sjekket av VAR og dommer Serdar Gözübüyük var selv borte for å se på reprisene. Til tross for tidsbruken var Bruno Fernandez rolig som skjæra på tunet, lurte keeper Simon Mignolet og satte ballen i motsatt hjørne.

Press fra start

United startet presset tidlig. Allerede de første ti minuttene hadde Manchester-laget flere gode sjanser. Presset fortsatte ut omgangen med sju United-skudd på mål. Brugge sto med null.

I tillegg til den merkelige straffesituasjonen førte presset til to mål før pause. Fem minutter etter straffen slo Fernandez Mata gjennom mot bakerste stolpe. Spanjolen slo så ballen 45 grader ut til Odion Ighalo som scorer sitt første for Manchester United.

Etter 40 minutter spiller Fred ballen ut til Scott McTominay. I sin første kamp fra start siden Boxing Day klinket han ballen sikkert helt nede i venstre hjørnet. Dermed gikk United til pause med en 3-0-ledelse.

Sterk Fernandes

I andre omgang senket tempoet seg, men United var ikke ferdig. Først scoret Fred scorer etter at Jesse Lingard slo ut til brassen langt inne i feltet i det 83. minutt. På overtid var Fred frempå igjen og satte inn sin andre for dagen.

Uniteds nyervervelse Bruno Fernandes var involvert i samtlige scoringer før han ble tatt av banene til stående ovasjoner etter 65 minutter.

Fernandes har virkelig satt fart på Manchester United siden overgangen fra Sporting Lisboa i januar. Mot Watford forrige helg var han sentral da han fikk sin første scoring for klubben. I kveldens kamp storspilte han altså igjen.

