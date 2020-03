Europaligakamp utsatt på grunn av orkanvarsel

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) melder at avgjørelsen ble tatt etter et møte mellom representanter for klubbene, politiet i Salzburg og lokale myndigheter.

Det er meldt vinder på opp mot 120 km/t, hvilket tilsvarer orkans styrke, i Salzburg-regionen torsdag kveld.

I en uttalelse på nettsidene til Eintracht Frankfurt heter det at man håper å finne en ny dato for 16-delsfinalen i europaligaen så raskt som mulig.

Frankfurt vant det første oppgjøret lagene imellom 4-1.

Også Inters møte med Ludogorets har det heftet usikkerhet rundt denne uken. Årsaken er virusutbruddet i Italia. Kampen vil bli spilt, men uten tilskuere på tribunene.

