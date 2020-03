Håvard Bøkko legger opp etter VM

Det bekreftet 33-åringen på en pressekonferanse på Hamar onsdag.

– Søndag har jeg min siste dag på jobb. Det blir det siste, sa Bøkko.

Han fortalte deretter at allround-VM på hjemmebane har vært det store målet siden OL i Pyeongchang for to år siden. Drømmen har vært å avslutte karrieren med en medalje.

– Det er litt usannsynlig nå, men jeg håper å gjøre tre gode løp og få oppleve skipet for siste gang med skøyter på bena, sier Bøkko.

Bøkko har en lang og innholdsrik karriere bak seg. Merittlisten inneholder ett gull og én bronse i OL. Gullet kom på lagtempoen under vinterlekene i Pyeongchang i 2018. Bronsemedaljen tok han på 1500-meteren i Vancouver åtte år tidligere.

I VM-sammenheng har han ett gull, åtte sølv og to bronsemedaljer. Gullet tok han på 1500 meter under enkeltdistanse-VM i Inzell i 2011. Fire ganger har 33-åringen vært nummer to i allround-VM.

Hallingdølen har også to sølv og fire bronse fra allround-EM.

Bøkko slo gjennom på skøyteisen midt på 2000-tallet. I november 2005 satte han tre juniorverdensrekorder på kort tid. Samme år ble han den 12. skøyteløperen i verden som snek seg under 150 poeng på adelskalenderen.

33-åringen har samtidig levd i skyggen av det nederlandske fenomenet Sven Kramer gjennomm store deler av karrieren.

I 2011 brøt han ut av landslaget og dannet privatlaget Team CBA under ledelse av Peter Mueller.

Bøkko har slitt med å finne toppformen denne sesongen. Nå er beslutningen tatt om at karrieren stopper etter helgens VM på hjemmebane.