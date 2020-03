Hareide ble årets trener igjen: – Betyr ekstra mye

Den avtroppende danske landslagssjefen var nominert som følge av det danske landslagets solide prestasjoner i 2019. Hareide ledet laget til sommerens EM-sluttspill fra en vrien gruppe der blant andre Irland og Sveits var motstandere.

Det danske fotballforbundet (DBU) pekte også på at «å spille tre og et halvt år uten å tape taler for seg selv» da nominasjonene ble gjort kjent.

– Det betyr mye når det kollegaer som stemmer på deg, sa Hareide da han fikk vite om prisen.

– Man skal ta i mot alle priser med stor glede, men det betyr ekstra mye når det er kollegaene dine som har sett på deg og set de resultatene du har skapt, tilføyde han.

Hareide har vært dansk landslagssjef siden 2016, men etter sommerens EM er det slutt. DBU ønsker ikke å forlenge med den norske suksesstreneren. Inn kommer Kasper Hjulmand.

Også FC København-trener Ståle Solbakken var nominert til prisen.

Danmark gikk ubeseiret gjennom 2019. Fem seirer og fem uavgjort ble fasiten.