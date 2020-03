Arsenal-profil ute i lang tid

Forsvarsprofilen ble liggende på gresset med store smerter etter en duell med Evertons Djibril Sidibé tidlig i kampen. Etter hvert ruslet han av banen med armen i fatle.

Onsdag bekrefter London-klubben på sine nettsider at bosnieren pådro seg det som betegnes som en «betydelig skade i høyre skulder».

«Han skal gjennomgå ytterligere undersøkelser hos spesialist denne uken», heter det i en uttalelse.

Alt tyder på at Kolasinac står foran et langt skadeavbrekk.

I så måte er det gode nyheter for Arsenal at en annen back, Kieran Tierney, er på vei tilbake fra skade. Det forventes at skotten er tilbake i full trening i løpet av då dager.

Arsenal møter Olympiakos og Omar Elabdellaoui i europaligaen torsdag.