Serbia-planen klar for Lagerbäck

Semifinalen i Uefas nasjonsliga spilles 26. mars på Ullevaal. Den må Norge vinne om det skal bli EM-deltakelse senere i år. Seier kreves også mot Skottland eller Israel noen dager senere. Også det oppgjøret spilles i så fall i Oslo.

Det kan komme realt med snø i hovedstaden også mot slutten av mars. Det er det flere eksempler på.

– Ullevaal stadion er prio én for oss. Deretter kommer Åråsen (Lillestrøm). Hvis full vinter slår inn, blir det i LSK-hallen, sier landslagets medieansvarlige Svein Graff til NTB.

Norge har ikke spilt et seniorsluttspill for menn på snart 20 år. Derfor ligger det mye i potten for laget til Lars Lagerbäck. Det er lite tid til forberedelser. Trolig får Lagerbäck bare to økter med full tropp i oppkjøringen til Serbia-kampen.

Flere nøkkelspillere, blant annet Haaland (Borussia Dortmund) og Martin Ødegaard (Real Sociedad), spiller klubbkamp søndag før samlingsstart mandag.

Troppen offentliggjøres mandag 16. mars.