Filip Ingebrigtsen ble pappa

Det skriver friidrettsstjernen selv på Instagram.

«Møt lille Ellie. Født: 24.02.2020. Status: Skjønnas», skriver han. «PS: Mamma er dødsrå»

Paret giftet seg i 2018.

Ingebrigtsen valgte å løpe tre innendørsstevner tidligere i februar for å være ferdig til fødselen.

Den korte innendørssesongen ble en suksess med personlige rekorder både på 800, 1500 og en engelsk mil. På mila i New York ble det attpåtil norsk innendørsrekord.

– Vi har bidratt mye hjemme. Det har vært en veldig naturlig del av oppveksten vår. Så at det har vært unger til stede har vært en naturlig del av hverdagen både for dem og for oss, har han tidligere sagt til TV 2 om oppveksten og farsrollen.