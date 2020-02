VM-kongen Thingnes Bø er helt avhengig av broren

Da VM-lysene på skiskytterstadion i Anterselva ble slukket for siste gang søndag ettermiddag, var det én veldig glad og én veldig skuffet Bø som dro tilbake til hotellet etter fellesstarten.

Johannes Thingnes Bø (26) gjorde det perfekte løp, utklasset konkurrentene og tok sitt tredje gull i mesterskapet – det første individuelt.

Storebroren Tarjei Bø (31) kjempet tappert mot tårene etter å ha misset nok en VM-medalje med svært liten margin. Stryningen ble nedkjempet av franske Emilien Jacquelin i spurten og endte på 4.-plass. Faktisk ble han blant de seks beste i hvert av de individuelle VM-løpene, uten å klatre opp på seierspallen.

Da ble to stafettmedaljer (gull og sølv) en syltynn trøst.

– Det er litt tungt, det skal jeg innrømme. Det er ikke dette jeg har trent for. Du føler du er god, men ikke god nok. Og det er jo det tøffeste du kan oppleve, sier Tarjei Bø til NTB.

Brutalt

For Johannes Thingnes Bø ble det blandede følelser på VMs siste dag. Han var hoppende glad for sitt eget gull og samtidig lei seg på brorens vegne.

– Det er brutale saker. Tarjeis ønske om å ta medalje er så høyt. Han brenner virkelig for det, mye sterkere enn meg. Da blir skuffelsen deretter.

– Jeg tenker at jeg er ekstremt heldig som får oppleve det jeg gjør i dag (søndag). Når du ser hvor hardt dette går inn på ham, skulle jeg så inderlig ønske at han fikk oppleve det samme. Han har pratet om en individuell medalje i dette VM-et i så lang tid, og så er han så nær på alle distansene. Da bygger følelsene seg opp, og når det ikke går i det siste løpet heller, så rakner det sikkert litt, sier Thingnes Bø.

VIDEO: Olsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt

– Livsnødvendig

Han beskriver sin fem år eldre bror som en tøffing som kommer til å komme seg over skuffelsen fra Anterselva-VM.

– Tarjei har alltid vært en tøffing som har ofret alt for å bli best. Han har et ønske om å tukte meg og (Martin) Fourcade i hvert eneste løp. Og innerst inne vet han at han kan klare det også. Men til sjuende og sist handler det om å få det ut i rennet og ta de medaljene.

– Nå er han sikkert veldig skuffet over VM, men Tarjei er en fyr som glemmer dette fort og ser videre til neste mål. Når han ikke klarte det i år, så blir ønsket om å få det til dobbelt så stort neste år.

– Du vil ha ham med på landslaget i mange år framover?

– Ja, ja, ja. Det er livsnødvendig for meg. Jeg er nødt til å ha ham med på tur. Jeg trenger ham. Folk vet ikke hvor viktig han er for at jeg sitter her i dag, sier Thingnes Bø til NTB.

– Du mener at han er del i din suksess?

– Ja, han ER suksessen min. Han er faktisk det.