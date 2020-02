Klopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap

Selv med Premier League-tittelen langt ned i lomma og en tøff utslagsrunde i mesterligaen mot Atletico etter tapet i første kamp, ser ikke Klopp noen grunn til å nedprioritere mandagskampen mot West Ham.

– Jeg kan (gjøre bytter). Bortsett fra Hendo så er alle friske. Vi får se hvem som starter, men vi gjør ikke endringer fordi vi tapte mot Atletico, sa Klopp på pressekonferansen før matchen.

Defensivt West Ham

Den tyske suksesstreneren vet hva som venter ham mandag kveld etter å ha sett West Ham forsvare seg mot Manchester City i forrige uke.

– West Ham kjempet veldig hardt, forsvarte boksen med alt de hadde. De hadde ikke mye ballbesittelse åpenbart og jeg tror ikke de går for å ha mer ballbesittelse mot oss, men de kommer til å forsvare seg med alt de har, sa Klopp om mandagens motstander.

Skade på kapteinen

Kvalitet har åpenbart også Liverpool, som på ny kan ligge hele 22 poeng foran nettopp Manchester City på tabellen med seier over West Ham.

De suverene ligalederne må likevel klare seg uten kapteinen Jordan Henderson de neste tre ukene etter at han ble skadd mot Atletico.

– Henderson er eksepsjonelt viktig, ikke bare fotballmessig, men av andre grunner også. Men ja, vi har fortsatt alternativer og Henderson hadde ikke spilt resten av kampene denne sesongen uansett.

Klopps VAR-forslag

Dommeravgjørelser ble også veldig aktuelt i helgens Premier League-runde med flere nye kontroverser med videodømming i sentrum. Spesielt videodømming på offside-avgjørelser har blitt mye diskutert denne sesongen, og nylig kom Fifa-ansatte Arsène Wenger med et forslag om endringer.

Klopp er glad for at fotballfaglige menn som Arsène Wenger er med i prosessen og gir råd, men han har også et eget forslag til hvordan man kan gjøre videodømming på offside enklere.

– Vi tror vi kunne gjort det enklere om vi sier at hvis tåa eller foten er offside, blir det offside, men bortsett fra det så er det ikke offside. Gå høyere. Ingen armhuler lenger, ingen skuldre lenger, ikke noe av de greiene, det vil hjelpe, mener Klopp.