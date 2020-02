Viktor Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama

Etter knallsterke dager på golfbanen i Rio Grande slo den 22-årige nordmannen seg inn i historiebøkene. Han får cirka 5 millioner kroner for Norges første PGA-tourseier.

Hovland overtok ledelsen i turneringen mot slutten av tredjerunden lørdag. Søndag gikk han ut i lederballen og forsvarte ledelsen tross en sisterunde som ble en berg-og-dalbane i følelser.

En marerittaktig trippelbogey og en kruttsterk eagle var noen av ingrediensene før 22-åringen kunne heve armene over hodet.

Mareritt og eagle

Hovland innledet avslutningsrunden solid og stabilt med åtte par og en birdie på de første ni hullene. Bakfra ble han pustet i nakken av flere spillere, i første rekke amerikanske Josh Teater.

Da Teater fikk to strake bogeys på hull ni og ti, og Hovland kontret med en birdie på det tiende, ledet nordmannen helt plutselig turneringen med tre slag. Da så det meget lyst ut, men det varte ikke lenge.

På hull nummer 11, et par tre-hull, bommet Hovland på utslaget og fulgte deretter opp med to nye svake slag. Til slutt måtte han tåle en marerittaktig trippelbogey og plutselig lå 22-åringen likt med Teater igjen.

Etter å ha ristet av seg skuffelsen med tre strake par, slo Hovland tilbake på forrykende vis på hull nummer 15. Der chippet golfprofilen ballen i hullet til en uhyggelig sterk eagle. Plutselig ledet Hovland på ny turneringen med ett slag.

Skybrudd

Med tre hull igjen å spille satte også et forrykende uvær inn over banen. Kraftig regnvær gjorde forholdene meget krevende for Hovland og konkurrentene. Det la seg raskt mye vann på greenene.

Spillet fortsatte likevel, og på siste hull satte Hovland inn i en lang putt og avgjorde seierskampen.

Hovland gikk over i de profesjonelles rekker slutten av juni i fjor. Han gjorde det etter å ha prestert oppsiktsvekkende godt som amatør. Proffdebuten ga ham delt 54. plass.

Søndag passerte han en ny milepæl i karrieren.

Puerto Rico Open hadde et solid startfelt, men en rekke av de største golfessene spilte i Mexico by samtidig. Der var pengepremiene langt høyere.

Sterkt av Ventura

Turneringen i Puerto Rico ga samtidig en solid opptur for Norges andre representant i startfeltet. Kristoffer Ventura avsluttet turneringen med en solid runde fem slag under par og endte med det elleve slag under par totalt.

Det ga delt 21.-plass og rundt 30.000 euro, tilsvarende 300.000 kroner, i innspilte penger. Det var kjærkomment for 24-åringen som har slitt så langt i proffkarrieren.

Søndag kom Ventura til klubbhuset i Rio Grande med én eagle, fire birdier og en bogey på scorekortet. Det var bunnsolid og ga solid klatring på resultatlista på avslutningsdagen.