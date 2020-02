Ødegaard-lagkamerat vil ikke tilbake til Haalands Dortmund

Isak ble solgt fra Dortmund til Martin Ødegaards Real Sociedad i fjor sommer. I avtalen som da ble fremforhandlet mellom klubbene ble det lagt inn en tilbakekjøpsklausul.

Den åpner for at Borussia Dortmund kan kjøpe Isak tilbake for 30 millioner euro, tilsvarende rundt 300 millioner kroner, i framtiden. Forutsetningen er samtidig at spilleren selv vil tilbake til Tyskland.

Det virker det ikke som Isak har.

– Alt jeg kan si er at Dortmund ligger i fortiden og ikke i min framtid, sier han til Aftonbladet.

– Jeg trives veldig bra der jeg er og har ingen tanke om å gå tilbake dit. Mitt eneste fokus nå er Real Sociedad, tilføyer måltyven.

Isak har vært meget god for Sociedad denne sesongen og scoret mål nærmest på bestilling.

Kommende fredag er Valladolid motstander på hjemmebane i San Sebastian.

Les også: Haaland må klare seg uten Dortmund-fansen i Hoffenheim