Riiber skrev kombinerthistorie med ny verdenscupseier

Riiber har hatt en fenomenal vinter og kunne søndag innkassere nok en seier. Oslo-gutten har med unntak av to renn vunnet samtlige renn i inneværende sesong. I de rennene han ikke har vunnet ble han nummer to.

23-åringen innledet dagen med en klar seier i hoppdelen i Granåsen lørdag. Etter at han fikk opp et hopp på hele 137 meter fra lavere avsats enn flere av de andre, lå alt til rette for nok en Riiber-seier.

I langrennssporet var det ingen som klarte å tukte Heming-utøveren som gradvis økte luken. Spennende ble det aldri, og Riiber kunne juble for nok en seier i Granåsen denne helga.

Finske Hannu Manninen tok i velmaktsdagene 12 verdenscupseirer i én og samme sesong. Nå har Riiber overgått den finske legenden.