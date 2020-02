Haaland må klare seg uten Dortmund-fansen i Hoffenheim

Tysklands fotballforbund (DFB) har besluttet at Dortmund ikke får ha supportere på tribunen i samtlige borteoppgjør mot Hoffenheim fram til sommeren 2022.

Det skjer etter at Dortmund-fansen skal ha kommet med upassende tilrop mot Hoffenheim-investor Dietmar Hopp i borteoppgjøret like før jul, som Dortmund vant 2-1.

Årsaken til den strenge straffen er at Dortmund ble sanksjonert for tilsvarende tilrop i 2018. Da ble klubben bøtelagt og gitt en betinget dom om at supporterne ville bli utestengt ved nye tilrop. Utestengelsen har nå blitt en realitet.

Forholdet mellom Dortmund og Hoffenheim har vært anstrengt etter at Hoffenheim i 2008 rykket opp til 1. Bundesliga takket være mye økonomisk støtte fra Hopp.

Haaland og Dortmund møter Hoffenheim på hjemmebane i siste serierunde 16. mai. Gultrøyene jakter sin første Bundesliga-tittel siden 2012 og er fire poeng bak ligaleder Bayern München.

Den norske spissen har herjet for gultrøyene siden overgangen fra Salzburg i januar. Lørdag scoret han sitt niende mål på tolv kamper for den tyske storklubben da Werder Bremen ble slått 2-0.