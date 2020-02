Golf-Hovland i drømmeposisjon: – Seier ville vært utrolig

– Jeg legger vanligvis veldig mye press på meg selv. Så et feilslag har gått mye inn på meg. Denne uka har jeg spilt godt og uten press. Derfor bryr jeg meg ikke så mye om en bogey eller to, sa Hovland til pga.com etter tredjerunden.

Det er ventet at finalerunden avsluttes ved 23-tiden norsk tid søndag.

En rekke av de store golfstjernene spiller i Mexico denne helgen, men startfeltet i Puerto Rico er meget solid. Det ligger cirka 30 millioner kroner i premiepotten.

Hovland toppet resultatlista sammen med tre andre spillere foran tredjerunden lørdag. Der spilte nordmannen igjen meget godt og la til slutt samtlige konkurrenter bak seg.

Tett

Skotske Martin Laird hadde også en strålende dag på golfbanen, men måtte ta til takke med annenplass foran finaledagen. Han er ett slag bak Hovland før det hele skal avgjøres.

– Jeg spilte virkelig bra i dag, sa Hovland til Golf TV etter endt runde.

– Det var litt det samme de to foregående rundene. Mange gode slag fra tee og gode jernslag. Innledningsvis satte jeg ikke så mange putter, men jeg gjorde heldigvis en god jobb med å holde meg rolig, fortsatte han.

Utover i runden fungerte også puttingen bedre og bedre. Det ga resultater på scorekortet.

Spiller for seier

Den norske golfprofilen radet opp ikke mindre enn åtte birdier og kom i tillegg til klubbhuset med et scorekort fritt for bogeys. Dermed kunne han trygt konkludere med at dagen ble svært så vellykket.

Åtte slag under par på runden og totalt 18 slag under par i turneringen ble fasiten etter endt spill lørdag.

Den beste runden av alle leverte imidlertid skotske Laird. Han endte ni slag under par og klatret opp i seiersstriden fra sin femteplass etter to runder.

Søndag spiller han for sin fjerde seier på PGA-touren. Viktor Hovland jager sin aller første.

– Jeg må bare fortsette på samme måte som jeg har begynt her. Det hadde vært utrolig å vinne allerede nå. Nå tenker jeg bare på morgendagen, og forhåpentligvis slår jeg noen gode slag og putter, sa Hovland.

Dobbeltbogey ødela for Ventura

Også Kristoffer Ventura leverte en solid runde i Puerto Rico lørdag. Det store minuset var dobbeltbogeyen på hull nummer 17. Foruten den ble det fire birdier og resten par.

Dermed er Ventura seks slag under par etter tre spilte runder. Det gir delt 38.-plass foran søndagens avslutning.

Amerikanske Josh Teater, som var en av spillerne som delte ledelsen med Hovland foran lørdagens runde, er nummer tre i turneringen. Han er kun to slag bak nordmannen på toppen av resultatlista og i høyeste grad på skuddhold med tanke på seieren.