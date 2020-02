Klæbo best i Trondheim-sprinten, Bolsjunov falt i semifinalen

Klæbo var i teten hele veien i finalen og vant meget lett i klassisk stil. Federico Pellegrino (Italia) var eneste ikke-nordmann i finalen. Han ble tidlig hengt av.

Klæbo hadde en meget god dag i Trondheim. Han vant semifinalen foran Golberg og Erik Valnes.

– Det var fantastisk. Jeg har drømt om dette siden jeg visste at vi skulle gå her. Det er fantastisk med så mange tilskuere her, sa Klæbo i et intervju med Det internasjonale skiforbundet.

Klæbo var klart best på prologen lørdag. Den gikk tidligere på dagen. Klæbo var nærmere to og et halvt sekund foran Valnes som ble nest best. Johan Häggström kom inn som nummer tre. Verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov fulgte på 4.-plass.

Ski Tour-lederen Bolsjunov falt i sin semifinale og var nær ved å ta med seg et par nordmenn da han gikk over ende. Russeren mistet viktige sekunder i sammendraget. Golberg ligger på andreplass vel et halvt minutt bak russeren.

For noen dager siden var Klæbo overlegen i bakke-sprinten i Åre. Da lekte han med konkurrentene.

Ski Tour avsluttes søndag med 30 kilometer klassisk jaktstart for gutta. Også den konkurransen går i Trondheim.