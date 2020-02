Falla sprintet til seier i Ski Tour

Etter litt trøbbel i starten var Falla sterkest mot slutten av sprintfinalen. På oppløpet hadde bare Sundling mulighet til å slå Falla, men den norske løperen kunne spurte til en etterlengtet seier.

Sprinteren har slitt med dårlige resultater på nyåret og var strålende fornøyd etter seieren.

– Å få en sånn her opptur etter noen ganske store nedturer det smaker bare så utrolig godt. Det er så gøy! Jeg er kjempeglad, lettet og veldig sliten, sa Falla til NRK etter seieren.

I finalen gikk også Anna Svendsen og Heidi Weng, de endte på 5.- og 6.-plass.

– Jeg har vært så ferdig i hele dag så jeg skjønner ikke hvordan jeg er i finalen en gang. Den touren her er noe av det verste jeg har vært med på, hardt fra start til mål, sa Weng.

Johaug i form

Therese Johaug klarte ikke å vinne sin femte av fem etapper så langt i skitouren etter å ha røket ut i semifinalen.

– Jeg var ikke god nok på oppløpet. Jeg hadde alle muligheter og kjørte en for dårlig sving inn på oppløpet der, mistet litt fart, sa Johaug etter semifinalen.

Verdenscup- og Ski Tour-lederen viste likevel styrke både på prologen og i kvartfinalen på lørdagens sprint.

– Uansett så skal jeg ta med meg den dagen her som en kjempedag. Alt i alt så har jeg gått min beste sprint i karrieren min med tredjeplass i prologen og jeg er med i kvartfinalen og kan være med og bidra litt.

I kvartfinalen ble jenta fra Dalsbygda bare slått av den svenske sprintkometen Linn Svahn i sitt heat. Hun gikk også godt nok til å slå ut både sprintspesialist Anamarija Lampic og Ingvild Flugstad Østberg. Det gjør at ledelsen i Ski Tour-sammendraget øker til Østberg.

Avslutning søndag

Med god innsats på sprinten er Johaug enda større favoritt til å vinne touren sammenlagt etter å ha vunnet de fire første etappene.

Johaug går ut med et solid forsprang når Ski Tour skal avsluttes i Trondheim med 15 kilometer klassisk jaktstart søndag. Der kan det fort ende med trippelt norsk som det gjorde på de fire første etappene av touren.

Johaug har en ledelse på hele to minutter og 33 sekunder ned til Weng og sekundet bak Weng starter Østberg. Sammen ligger Weng og Østberg over to minutter og ti sekunder foran svenske Ebba Andersson på 4.-plass.