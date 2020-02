Gjert Ingebrigtsen om Filip: – Betydelig bedre enn i fjor

Filip Ingebrigtsen, som venter barn med kona Astrid, er den eneste av Ingebrigtsen-brødrene som valgte å løpe under årets innendørssesong. Han løp tre ganger på åtte dager tidligere i februar.

Den korte innendørssesongen ble en suksess med personlige rekorder både på 800, 1500 og en engelsk mil. På mila i New York ble det attpåtil norsk innendørsrekord.

Far Gjert er godt fornøyd med sønnens prestasjoner.

– Det gikk som det skulle, sier han til NTB.

Gjert mener sønnen ligger godt an før OL-sesongen starter i mai.

– Han er betydelig bedre enn i fjor.

Manglet toppresultatene

Ingebrigtsen leverte flere sterke løp forrige sesong, med norsk rekord på en engelsk mil og 3.30,82 på 1500 meter i Lausanne. Det er 81 hundredeler bak hans egen norgesrekord.

– Det var på et høyere og jevnere nivå, men jeg mangler toppresultatene. Jeg føler at jeg har hevet grunnivået. Jeg var jevnt over skarpere enn sist sesong, har Filip Ingebrigtsen tidligere sagt til NTB.

– De løp mange løp i fjor for å få stabilisert seg på det nivået. Det blir nok ikke like mange i år, understreker far og trener Gjert.

Fokus på OL

I VM i Doha i fjor brøt Filip 5000 meteren fra en sterk posisjon med 600 meter igjen. I 1500 meteren røk han som regjerende bronsevinner allerede i semifinalen.

– Det blir i hovedsak ikke like stort fokus på konkurranser og det å løpe fort. Det handler om å forberede seg best mulig inn mot OL, sa Filip om årets sesong.

I OL i Tokyo blir det heller ikke aktuelt å doble med 1500 og 5000.

– Med oppsettet i OL er det er ikke praktisk mulig dessverre. De hadde nok ønsket det alle tre, men det blir ikke aktuelt, sier Gjert.