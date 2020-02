Johaug om deltakelse i ski-VM i 2025: – Hå, hå, hå

– Hå, hå, hå. Det er lenge til. Jeg fokuserer på en sesong om gangen, og så får vi se, sier hun på spørsmål om mesterskapet i 2025.

– Du har en svært seig kropp og er svært sjelden syk eller skadd. Det er ikke gitt at du er utslitt i en alder av 35?

– Nei, og VM på hjemmebane i Norge er en fantastisk opplevelse. Jeg fikk oppleve VM i Oslo i 2011, og det blir ikke råere enn det, sa Johaug til NTB under den grønne togturen fra Meråker til Lerkendal i Trondheim torsdag kveld.

Der mange av kollegene på landslaget så slitne, trøtte og lei ut, var det ikke lett å se noen tretthetstegn på Dalsbygda-ekspressen et par-tre drøye timer etter at hun gikk inn til seier på den 34 kilometer lange 4. etappen av Ski Tour 2020 i Grova i Meråker.

Johaug var rødlett, frisk og opplagt på vei til Trondheim og de to siste etappene av touren.

Gode minner

31-åringen bodde i Trondheim i perioden 2008 til 2011 og kjenner løypenettet godt.

– Hva er ditt forhold til Granåsen?

– Jeg trente en del i Granåsen i de årene jeg bodde i Trondheim, men det er lenge siden det har vært konkurranser her. Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. Trønderne er kjent for å lage folkefest, og det blir stort å kjenne på den stemningen.

– Hva husker du fra verdenscuprennene her i 2009?

– Jeg husker at det var stor stemning i skogen, fint vær, og at det dannet seg en hinne i klassisksporet slik at gliden var så som så. Jeg lurer på om jeg ble seks eller sju, erindret Johaug.

Og traff ganske godt. Hun ble nummer sju og nest beste norske bak Kristin Størmer Steira på 30-kilometeren i klassisk stil som ble vunnet av slovenske Petra Majdic.

To dager tidligere hadde hun blitt nummer 33 i sprintprologen. Dermed ble det ingen utslagsrunder på henne.

Lørdag blir det nok ikke til at hun vinner en ny sprint slik hun gjorde i alpinbakken i Åre tidligere i uka, men en finaleplass er innen rekkevidde.

Steg

Johaug føler selv at hun har tatt noen steg i sprint denne sesongen, og hun er med og kjemper om løypene er hardere enn gjennomsnittet.

Det var selvsagt ikke bra for henne at hun var utestengt i to år, men hennes egen personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass er en av dem som tror at det ikke var så dumt likevel på lang sikt. Hun fikk tid til å modne og herde kroppen.

– Du er kommet tilbake sterkere og bedre enn noensinne?

– Ja, det stemmer nok det. Jeg fikk muligheten til å trene veldig, veldig mye og merker at jeg er blitt mer gjennomtrent og tåler mer. Jeg er blitt sterkere på flere områder. Det handler ikke om at jeg har tatt store steg, men om at jeg er blitt mer stabil. Jeg er blitt bedre, det handler om finisher, sprinter og alt. Jeg har hevet meg et hakk og kjenner at kroppen tåler mer. Jeg går meg sjelden tom.

At hun sjelden går seg tom er en aldri så liten underdrivelse. Det er ikke godt å si når det skjedde sist. Therese Johaug er en av skiidrettens aller mest gjennomtrente.