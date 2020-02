Sesongen over for Windingstad

«Sesongen min er over», skriver Windingstad på sosiale medier fredag.

Noen begrunnelse for at han velger å gi seg skriver han ikke, men i januar ble det kjent at en nerve i klem førte til at han måtte ta en pause fra konkurranser. Skaden pådro han seg i Alta Badia før jul, da han tok karrierens første verdenscupseier.

«Det er mange grunner til at jeg ikke burde stoppe her, og bare noen få for å gi meg. Men jeg er faktisk fornøyd med avgjørelsen», skriver Windingstad.

«Det høres kanskje ut som en klisjé, men dette er en sjanse til å bli bedre på mine svakheter. Det er sånn jeg ser på det. Jeg kommer tilbake med et smell … Eller ikke. Hvem vet» avslutter Windingstad noe kryptisk.

Etter konkurransepausen var Windingstad tilbake i bakken 9. februar i et forsøk på å vinne parallellslalåmcupen sammenlagt. Da han kjørte ut i duellen mot Aleksander Aamodt Kilde i 16-delsfinalen, forsvant muligheten til å ta sin første «kule».