Norges bandykvinner sjanseløse mot Russland

Dermed må Norge spille om bronsemedaljer lørdag. Der vil de trolig møte Finland, som spiller mot storfavoritten Sverige i semifinale senere fredag. I forrige VM i 2018 sikret Norge bronsen etter seier mot nettopp Finland.

– Det var en tøff kamp. Vi står bra i forsvar, men det holdt ikke helt mot russerne i dag, sa Norges keeper Stine Pedersen til arrangøren.

Pedersen hadde flere gode redninger i kampen.

– Det er gøy å redde litt, men jeg får bare jobbe videre med det som skjer ved målene.

Sterk åpning

Norge åpnet kampen sterkt i motvinden på Frogner stadion, med flere gode angrep mot den russiske overmakten. I det 20. minutt fikk i stedet Russland straffe etter et hjørneslag der ballen traff armen til en av de norske spillerne på mållinjen.

Kristina Masjinskaja satte ballen trygt bak Norges keeper. Ikke lenge etter kom Galina Mikhailova alene med keeper og doblet russernes ledelse. Russland var også nær ved å øke like før pause, da Diana Lipanova skjøt i tverrliggeren.

Norge fikk seg en kalddusj tidlig i 2. omgang. Tatjana Gurintsjik satte ballen over keeper og i mål før Sandra Follesø like etter pådro seg ti minutters utvisning for tripping.

Russerne kunne ha økt ledelsen ytterligere etter 67 minutter, men Oksana Prontsjina misbrukte et straffeslag. Resultatet ble likevel 4-0 etter et nytt mål av Gurintsjik.

Tror på bronse

– Vi sto bedre opp mot russerne enn vi gjorde mot Sverige i går. Selv om forsvaret fikk kjørt seg, var vi bra defensivt. De scoret på faste situasjoner, et straffemål og to cornermål, sa Norges trener Arild Aamodt til NTB om kampen.

Norge vil etter all sannsynlighet møte Finland i lørdagens bronsekamp. Aamodt tror det er gode muligheter for å ta Norges sjette VM-bronse.

– Vi må tette til like bra som mot Russland. Da vil ikke Finland ha noen sjanse til å komme gjennom. De har en lagkaptein som er veldig god, men ingen spesielle utenom det, mener Aamodt.