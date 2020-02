Har gullplanen klar: – Skal ikke dra en eneste meter

Den blide Geilo-gutten har ikke fått det helt til så langt i mesterskapet i Anterselva, men motet og humøret er fortsatt på plass. Christiansen håper han kan få en perfekt dag når VM skal avsluttes med fellesstart. Den vil i så fall se slik ut, ifølge 27-åringen:

– Den perfekte dagen starter med en «donut» til frokost. Vi har en ganske god frokostbuffé, så jeg må lade opp med det. Når løpet først begynner, så blir det å ligge og lure bak i rygg, komme seg fram på førsterunden, gå billig og være med i front på liggende. Jeg skal ikke dra en eneste meter, sier Christiansen og fortsetter:

– Jeg skal slippe meg litt ned i feltet i motbakkene og spare krefter der. Så blir jeg med i en gjeng på fire stykker inn til siste skyting. Der er det litt press, for den ene av oss får ikke medalje. Og så skyter jeg fullt og går ut sammen med en ekstremt seig kar som ikke kan spurte. Da moser jeg ham på oppløpet, og så blir det gull.

Røthe-sammenligning

Christiansen er svært bevisst på hva som er hans styrker og svakheter som skiskytter. Den storvokste, tunge og sterke løperen liker ikke å gå enkeltstart og jage på egen hånd.

– Jeg trives mye bedre i løp der vi går sammen. Jeg hørte Sjur Røthe si at han er en sosial løper som liker å gå i felt, og jeg kan kjenne meg igjen i den beskrivelsen. Jeg liker å henge, gå litt smart og spare krefter. Jeg tror også at jeg skal like godt å stå på standplass og kjempe om noe viktig. Og jeg håper jeg er god nok til å sette meg i den situasjonen, sier han til NTB.

– Du er en luring?

– Jeg vil si at jeg er en ulv i fåreklær. Jeg sier ikke så mye, og folk tror jeg er ganske snill, men jeg er rimelig lur. Du ser ikke meg dra så mye på en fellesstart. Det er mange som irriterer seg over det, men det er sånn jeg må gå.

VMs tøffeste

Vetle Sjåstad Christiansen venter et knalltøft løp på VMs siste dag. Da skal alle de 30 løperne på startstreken ta ut sine siste krefter, og han får mange sterke navn å kjempe mot.

– Du har jo Johannes (Thingnes Bø), selvfølgelig. Han virker sulten på et individuelt gull og har lyst til å vinne den distansen. Samtidig viste (Emilien) Jacquelin på jaktstarten at franskmennene absolutt er å regne med. Og (Quentin) Fillon Maillet er den som går raskest av alle og er i best form. I tillegg har han også sin sterkeste distanse på fellesstarten, sier Christiansen.

Han legger til:

– Det blir et ordentlig «race» på søndag. Jeg tror absolutt det blir den tøffeste konkurransen i VM, og som vanlig ligger det an til en norsk-fransk duell.

