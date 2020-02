Dortmund-treneren om Haaland: – Hele pakka

Haaland ble hyllet over hele Europa etter at han med to mål skjøt Borussia Dortmund til 2-1-seier over Paris Saint-Germain i mesterligaen tirsdag. Han er den første i den stolte klubbens historie som har scoret i sin første seriekamp, sin første cupkamp og sin første mesterligakamp for de gule.

– Erling takler det superbra. Han ser alltid framover, og han vil alltid vinne. Han får til samspillet med de andre i laget. Han kan skyte med begge bein, han byr på seg selv, og han viser en utrolig vilje. Det er litt av en totalpakke, sier Favre om 19-åringen, ifølge klubbens nettsted.

Medier over hele Europa overgikk hverandre i ros av Haaland etter tirsdagens oppvisning. Franske L'Equipe skrev at nordmannen er «som om Marco van Basten hadde svelget LeBron James til frokost». Den sammenligningen handler om målteft og muskler.

Forsvarsfokus

Lørdag tar laget turen tilbake til Bremen, der Haaland måtte takle en av sine få nedturer som Dortmund-spiller. Han scoret i cupkampen for to og en halv uke siden, men laget tapte 2-3 i en dramatisk kamp og røk ut av cupen.

– Det er en svært viktig kamp for oss, og vi ønsker å vinne. Da må vi være konsentrerte og forsvare oss som et kollektiv, sier Favre. Laget hans har scoret flest mål av alle i 1. Bundesliga, men har også sluppet inn flere enn noen av de andre i tetsjiktet.

Borussia Dortmund er på 3.-plass på tabellen, fire poeng bak serieleder Bayern München og vil nødig avgi poeng mot nestjumboen.

Revansj neste

Favre har flere spillere å glede seg over. Emre Cans leieavtale ble omgjort til permanent overgang før kampen mot Paris Saint-Germain, og 26-åringen leverte en sterk kamp.

– Emre har gjort det meget godt hos oss, og han gir oss mye offensivt, sier Favre, som også kan glede seg over 17-årige Giovanni Reynas utvikling. I tapet mot Werder Bremen sist ble han den yngste målscorer i den tyske cupens historie, og han la opp til Haalands vinnermål mot Paris Saint-Germain.

– Ser du ikke Gios kvaliteter, er du blind. Han er utrolig smart, og tross sin unge alder er han allerede meget god. Hva som blir det neste for ham? Forhåpentligvis revansj mot Werder Bremen, sier Favre.