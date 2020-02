Lagkompis om «fantastisk» Berge: – Vi må alle skjerpe oss

Lundstram har vært en åpenbaring for Sheffield United i deler av inneværende Premier League-sesong. Etter nordmannens inntog har han imidlertid vært henvist til innbytterbenken.

Lundstram, med norsk oldefar, har samtidig ikke på noen måte gitt opp å ta tilbake plassen på lagets midtbane. Både mot Crystal Palace og Bournemouth erstattet han Berge underveis i kampen og svarte med meget gode prestasjoner.

Mot Bournemouth sist ble han attpåtil matchvinner.

– Sander har kommet inn og gjort det veldig bra med to strake seirer. Han er åpenbart en fantastisk spiller, men nå må vi alle skjerpe oss og ta utfordringen. Det er akkurat det vi alle forsøker å gjøre, sier Lundstram i et intervju med den britiske avisen The Star.

Mange forsterkninger

Sheffield United-manager Chris Wilder brukte januarvinduet til å forsterke stallen betraktelig. I tillegg til Berge ble også spillere som Jack Rodwell, Richairo Zivkovic og Panos Retsos (Bayer Leverkusen) hentet inn.

– Det er bare bra for spillerstallen og klubben, og det at disse guttene hever spillet sitt og kjemper for plassene, vil forhåpentligvis sende oss oppover tabellen, sier Lundstram.

– Nye spillere hever definitivt standarden for alle. Det gir alle et løft når det kommer inn spillere som spiller på posisjonen din, tilføyer han.

Lundstram har scoret fire mål og stått bak tre målgivende pasninger denne sesongen.

Overrasker alle

Sheffield United er den store overraskelsen i Premier League så langt denne sesongen. Sjetteplass er fasiten etter 26 serieomganger for den nyopprykkede klubben.

Kun to små poeng skiller opp til Chelsea på den attraktive fjerdeplassen. Tottenham er poenget foran, mens Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ligger poenget bak klubben til Sander Berge.

Lørdag er Brighton motstander på hjemmebane.