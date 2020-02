Thelin scoret Malmös ledermål og Wolfsburgs vinnermål

Malmö-stjernen, som er leid inn fra belgiske Anderlecht, kom i fokus i begge ender av banen da det tyske hjemmelaget halte i land 2-1-seier.

Etter en målløs første omgang kom Malmö på banen med veldig høyt press fra start i den andre omgangen. Wolfsburg greide ikke å spille seg ut av egen halvdel. Marcus Antonsson sto for en gjenvinning og spilte Thelin fram på høyresiden. Hans innlegg ble nikket av innbytter Søren Rieks, og Kevin Mbabu brukte armen for å blokkere avslutningen.

Dermed ble det straffespark, og Thelin sendte keeper og ballen til hvert sitt hjørne.

Da så det lyst ut for den svenske klubben, men det varte bare to minutter før Josip Brekalo utlignet med et vakkert skudd.

Jo Inge Berget startet på benken i Wolfsburg, men han ble byttet inn for Rieks i det 58. minutt. Rieks kom inn for en skadd Arnor Traustason halvveis i første omgang og måtte selv ut med skade.

Vinnermålet kom i det 62. minutt. Et frispark hadde retning mot Admir Mehmedis hode i feltet. Thelin kastet seg inn i duellen for å stoppe ham, men endte med å treffe ballen og sende den forbi egen keeper.

Tross ettmålstapet har Malmö et godt utgangspunkt foran returkampen på egen arena om en uke.

– Dette lever i aller høyeste grad. Vi slapp inn to litt for enkle mål, men vi fikk et bortemål og har igjen hjemmekampen. Vi jobbet hardt for hverandre, og dette ser bra ut, sa midtbanespiller Adi Nalic til Kanal 9.

Wolfsburg-seieren innebar at alle Tysklands representanter vant hjemme torsdag. Leverkusen vant 2-1 over Porto, mens Eintracht Frankfurt knuste Erling Braut Haalands tidligere lagkamerater i Salzburg 4-1 med hattrick av japanske Daichi Kamada.