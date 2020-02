Martial reddet uavgjort for Manchester United

Solskjær valgte å bytte mange spillere før oppgjøret mot Brugge i 16-delsfinalen i europaligaen. Kampen endte med uavgjort for Manchester United mot et hardt kjempende Brugge.

I pøsende regn og med et entusiastisk hjemmepublikum i ryggen gikk Brugge hardt ut og kom til en stor sjanse allerede etter et par minutter. Emmanuel Dennis tok seg inn i feltet og fikk spilt ballen videre, men ble stoppet av Uniteds argentinske keeper Sergio Romero.

På ulovlig vis, kunne det se ut som – Romero kom i full fart og stemplet Dennis i leggen, og det luktet både straffespark og rødt kort. VAR valgte imidlertid ikke å gripe inn.

Målgivende fra keeper

Hjemmelagets nigerianske spiss Dennis var i starten et konstant uromoment for United-forsvaret, og etter 14 spilte minutter ble han belønnet med scoring. Brugges keeper Simon Mignolet sendte ballen langt oppover banen og inn i bakrommet. Dennis var på rett sted og lobbet ballen over en utrusende Romero i United-målet.

Solskjærs menn skapte lite i den første drøye halvtimen, men kom gradvis mer med i kampen, og etter 35 minutters spill var det klart for utligning.

Et upresist innkast av De Cuyper ble snappet opp av en våken Anthony Martial. Martial satte stor fart og kom seg forbi Brugges forsvarer. Alene med keeperen bredsidet han ballen sikkert i mål.

Sparte flere spillere

Ole Gunnar Solskjær valgte å spare den nye midtbanestjernen Bruno Fernandes fra start. I tillegg satt De Gea, Wan-Bissaka, Fred og James, som var i startelleveren i 2-0-seieren mot Chelsea, på benken. Svenske Victor Lindelöf var inne i midtforsvaret igjen etter å ha vært ute med sykdom.

Før kampen forklarte Solskjær endringene på laget med det tette kampprogrammet som kommer:

– Vi har sju kamper på 21 dager. Det er én kamp hver tredje dag. Vi må passe på å finne de rette øyeblikkene for å sette inn og ta ut spillere, og rotere på troppen, sa Solskjær i et intervju på Manchester Uniteds hjemmeside.