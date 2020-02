Virus-utspill: London kan overta OL

Uvissheten rundt covid-19-viruset, som har krevd over 2100 liv i Kina, gjør at fler spør seg om sommerens OL og Paralympics bør holdes i Japan.

Nå lanserer den britiske konservative politikeren Shaun Bailey en løsning: «London kan arrangere OL», skriver politikeren på Twitter.

Den britiske hovedstaden arrangerte OL for åtte år siden, og står klar til å overta dersom lekene må flyttes fra Tokyo, skriver Bailey som også er en kandidat til å bli borgermester i byen.

«Vi har infrastruktur og erfaring. Og på grunn av virusutbruddet kan det hende at det trengs at vi tar over», skriver politikeren videre.

Forholdsregler

Flere store idrettsarrangementer har blitt avlyst, utsatt eller flyttet ut av Kina på grunn av virusutbruddet. Blant annet gjelder dette friidretts-VM innendørs og Formel 1-løpet i Shanghai.

I Japan tar man også sine forholdsregler. Torsdag ble det kjent at et testarrangement for Paralympics måtte endres som følge av covid-19-utbruddet. Kun japanske deltakere ble invitert til testøvelsen i boccia, der det var meningen at også utøvere fra andre land skulle delta.

Nylig ble det også kjent at kun eliteklassen får løpe Tokyo maraton 1. mars, og at 38.000 mosjonister ikke får delta. Alt for å minimere risikoen for spredning av viruset.

Det er registrert over 30 koronasmittede i Japan og en 80 år gammel kvinne er død.

– Går som planlagt

Organisasjonskomiteen i Tokyo har ikke kommentert utspillet til Baileys, men ifølge myndighetene i Japan vil lekene gå som planlagt.

Utspillet til den britiske politikeren kommer drøye to måneder før det skal velges ny borgermester i London, der Bailey er det konservative partiets kandidat. På de siste målingene ligger han som nummer to, bak sittende borgermester Sadiq Khan.

