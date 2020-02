Treneren kunne ikke kopiert Ajers «utrolige mål»

Ajer løp over hele banen og ble matchvinner for den skotske toppklubben i søndagens ligamøte i skotsk fotball. 2-1-seieren økte luken til serietoer Rangers og sendte Celtic et skritt nærmere en ny ligatittel.

Scoringen som skilte lagene kom da James Forrest dro seg fint innover i banen og fant Ajer, som hadde løpt seg fri i straffefeltet. Fra skrå vinkel hamret midtstopperen ballen i mål.

– Så imponerende



Den store snakkisen i ettertid var den lange løpeturen Ajer gjennomførte for å være i posisjon til å avgjøre kampen – og nordmannen iskalde avslutning.

– Det er roen over målet til Kris som var så imponerende. Han hadde tid, og det kan noen ganger være en ulempe. Men han tok en god «touch», så hvor keeperen var og avsluttet sikkert, sier Celtic-sjefen Neil Lennon til klubbens nettsider.

– Hadde jeg vært stolt over å gjøre noe sånt i mine dager som aktiv spiller? Ja! men jeg hadde sannsynligvis ikke kommet meg så langt opp på banen, tilføyer han.

Hylles for vinnerviljen

Ajer tilbakela noe nær hele banens lengde for å score.

– Løpet hans var utrolig, og det samme var viljen hans til å komme seg helt opp dit. Han spiste opp 60, kanskje 70 meter for å komme i posisjon, sier Lennon.

– Han har en voldsom vinnervilje, er fantastisk på den måten og har en fantastisk sesong igjen, tilføyer Celtic-treneren.

Aberdeen-trener Derek McInnis sammenlignet Ajer med en galopperende hest da nordmannen suste forbi innbytterbenkene i jakten på den avgjørende scoringen.

Kommende søndag er Kilmarnock motstander i ligaen for Ajer og lagkameratene.