Klæbo: – Jeg er ikke god nok på distanse

– Ja. I de to siste årene har konklusjonen vært at jeg kan gå gode løp i distanse, men jevnt over har jeg ikke hatt det nivået inne som jeg ønsker å ha, sa Klæbo.

Da hadde han akkurat knust absolutt alle i den spesielle sprint rett opp alpinbakken i sentrum av Åre i Sverige.

– Jeg har lyst til å gå fort i alle skirenn jeg deltar i. Jeg trener for å bli best mulig i distanse også, men sprint er litt annerledes. Det er mer taktikk der. På distanse handler det kanskje om ha enda mer dagen enn i sprint. Slik jeg er nå er jeg ikke god nok der.

– Hva betyr en slik dag som dette som venter i resten av sesongen etter alt trøbbelet de siste 14 dagene?

– Dette hjelper selvfølgelig veldig. Det å komme tilbake å kjenne at man kan levere igjen er veldig godt selv om det er i en sprint. Men jeg tror at det er der vi må starte nå og ta ting steg for steg. Jeg har fått god hjelp av de rundt meg til å forsøke å snu det her. Det har ikke vært lett, men vi har i hvert fall klart det.

Oversikt: Programmet for VM i skiskyting 2020

Tar tid

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var ikke overrasket over at Klæbo slo tilbake etter noen uker som blant annet har inneholdt et avbrekk grunnet et brudd ved den ene fingeren på høyre hånd.

– Jeg er mer overrasket de gangene han ikke vinner.

– Er det slik at han er best i sprint og ikke er helt der i distanse akkurat nå?

– Det var en veldig tilrettelegging som måtte gjøres på trening i de siste 14 dagene før Ski Tour 2020. Jeg kaller det «saus og suppe-trening» Da er det vanskelig å få gjort en god nok jobb, og varierer formen mye mer, forklarte Nossum.

Stabil

– Tendensen har vært der en stund at det er i sprint han er overlegent best?

– Han var ganske stabil på distanse fram til Oberstdorf, og så har det variert litt etter det. Det har vært litt slik i de siste årene. Han har gjort gode distanserenn tidlig, og så har det variert med utover i sesongen når saften er skviset ut av sitronen, sa Nossum til NTB.

Det er litt tidlig med evaluering av sesongen, men det blir helt sikkert diskutert videre hvordan Norges raskeste mann på ski skal kombinere sprint og distanse og forsøke å bli best mulig på begge.