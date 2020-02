Tysk forvirring rundt Thingnes Bøs sekk: – Får meg til å virke gavmild

Det er Stuttgarter Zeitung som bringer historien om at Thingnes Bø angivelig skal ha kastet en ryggsekk til publikum på skiskytterstadion i Anterselva etter torsdagens VM-gull i blandet stafett.

Inni sekken hadde arrangøren gjemt et gavekort på rundt 500 euro, som tilsvarer 5000 kroner etter dagens kurs, hos en lokal klesforhandler. Og supporteren som fikk tak i sekken fra stryningen, fikk ifølge avisen en «ganske spesiell overraskelse».

Historien stemmer imidlertid ikke helt. Johannes Thingnes Bø kastet riktig nok en sekk til publikum etter løpet, men det skjedde på medaljeseremonien, og sekken var en annen enn den han og stafettkameratene mottok på blomsterseremonien på stadion.

Klesshopping

26-åringen oppklarer saken overfor NTB:

– Vi fikk to sekker. Og jeg har altså fått gavekortet mitt på 500 euro. I sekken vi fikk på stadion lå gavekortet, og det har jeg allerede brukt til å bestille meg klær. Den sekken vi fikk på premieseremonien nede i byen, åpnet jeg ikke. Men den var såpass flatpakket at jeg ikke kan tenke meg at det var gjort noe med den.

– Så Stuttgarter Zeitung har bare antatt at du hadde kastet gavekortet til fansen?

– Ja, det høres sånn ut. Men i så fall virker jeg gavmild, samtidig som jeg klarte å beholde gavekortet selv. Det er en god variant, gliser stryningen.

Barnehagesekk

For øvrig forteller Thingnes Bø at han ofte tar vare på premiene han får under verdensmesterskapene, selv om det aller viktigste selvsagt er å få med seg medaljene i kofferten hjem.

– I VM får du kanskje noe som hører nasjonen til. Her i Anterselva har de satset på lokale produkter samt denne klesprodusenten fra Bolzano (ti mil sørvest for Anterselva). Og i fjor fikk vi blant annet en blåtann-høyttaler. Så det er noen artige «gadgets».

Og selve sekken – den han beholdt altså – kommer han også til å beholde.

– Den blir en fin barnehagesekk til junior (sønnen Gustav), sier Thingnes Bø.