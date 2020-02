Råkjør venter «sliten» Ødegaard

Den utsatte seriekampen mot Eibar er nå presset inn og lagt til 10. mars. Oppgjøret skulle vært spilt sist helg, men ble stoppet på grunn av en brann på en søppelplass. Dette skapte farlig forurensing.

Norge møter Serbia 26. mars. Norsk seier der og ny triumf over Skottland eller Israel noen dager senere, sender Norge til EM.

Real Sociedad skal spille hele fem kamper, en snaut hver fjerde dag, i perioden 4. til 22. mars. Programmet inneholder blant annet en semifinaleretur i den spanske cupen. Sociedad kjemper også for å sikre seg plass i mesterligaen neste sesong.

Landslaget samles mandag 23. mars.

Lokalavisen El Diario Vasco har hyllet Ødegaard gang på gang de siste månedene, men melder nå at kampbelastningen har krevd sitt.

– Den norske spilleren viser tegn på tretthet. Det så vi også i kampen mot Mirandés. Selv om han scoret 2-1-målet, mistet han også svært mange baller, skrev El Diario Vasco mandag.

Tirsdag meldte samme avis og El Mundo Deportivo at Ødegaard hadde trent på egen hånd mandag for å samle krefter. Nordmannen fikk en smell i låret i cupkampen mot Real Madrid for snaut to uker siden. Det skjedde etter hard behandling fra Marcelo.

Rett etter landskampene i mars, venter en ny storkamp for Ødegaard. 5. april kommer Real Madrid på besøk til San Sebastián.

Norge har ikke spilt et seniorsluttspill i fotball for menn siden EM 2000. Da var Ødegaard halvannet år gammel.