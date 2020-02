Chelsea-profil brakk nesen

Det bekreftet London-klubbens manager Frank Lampard til Sports Illustrated etter 0-2-tapet.

Christensen måtte byttes ut i pausen etter å ha fått Anthony Martials albue i ansiktet i en duell. Like etterpå havnet de to i en ny hodeduell, som endte med at Martial sendte United i ledelsen 1-0.

Etter kampen forsvarte Chelsea-manager Lampard danskens innsats.

– Jeg føler med Andreas Christensen. Jeg synes at han, akkurat som han har vært den siste tiden, var veldig god, sa han.

– Han var aggressiv mot Martial, stjal baller og så rolig ut som alltid. Jeg kan se gjennom fingrene med spillet hans ved det første målet, fordi da hadde han brukket nesen, fortsatte den tidligere midtbanekjempen.

Det er inntil videre usikkert om danske Christensen kan spille kommende helgs Premier League-møte med Tottenham.