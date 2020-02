Voldsom krasj på sisterunden av Daytona 500

Newman tok seg opp i ledelsen ut på finalerunden av det prestisjetunge racet. Han fikk en liten dytt, mistet kontrollen og endte i sikkerhetsmuren som omkranser banen. Bilen slo kollbøtte så vrakrester og gnister føk, og den endte skliende over mållinjen hvor den også tok fyr.

Etter at redningsmannskapene hadde fått slukket brannen og fått Newman ut av bilen ble han sendt til sykehus. Bilen, en Ford Mustang med et solid sikkerhetsbur, var fullstendig knust.

– Han har pådratt seg alvorlige skader, men legene opplyser at det ikke livstruende skader, skrev laget hans Roush Fenway Racing i en pressemelding.

Etter Newmans krasj var det Denny Hamlin som kunne kjøre inn til sin annen strake seier i løpet. Det var derimot med den minste marginen i løpets 59 år lange historie. Han var 0,014 sekund foran toeren Ryan Blaney. Det var for øvrig Blaney som kjørte inn i Newman.

De to kjører for det samme laget, og han opplyste at han forsøkte å gi Newman et lite ekstra dytt for å hjelpe ham til seieren.