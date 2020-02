Norsk golfprofil: – Jeg la for mye press på meg selv

34-åringen ledet europatouren sammenlagt helt til det siste forrige sesong. Til slutt endte hun som nummer to etter å ha blitt passert av tyske Esther Henseleit på målstreken.

Samtidig ble hun stemt fram som årets spiller av konkurrentene.

Det å skulle følge opp suksessen har imidlertid vist seg vanskelig. 2020-sesongens to første turneringer i Australia endte begge med plasseringer langt nede på resultatlistene.

«Etter en fantastisk 2019-sesong, der jeg ble nummer to sammenlagt, la jeg litt for mye press på meg selv», skriver Skarpnord i et blogginnlegg på europatourens nettsider.

Sarpsborg-jenta gikk til sesongens første turnering med forventninger om å fortsette der hun slapp i 2019.

«Alt føltes bra før jeg spilte i Vic Open, men jeg fikk en sjokkerende start, og derfra har det ikke føltes bra i det hele tatt», skriver golfprofilen.

Lys i tunnelen

Denne uken skal hun forsøke å forsvare fjorårets seier i Australian Ladies Classic i Bonville. Det har hun på ingen måte gitt opp å gjøre. Østfoldingen ser lys i tunnelen.

«Jeg har tenkt på mye de siste seks-sju-dagene. Jeg må tilbake dit jeg var på samme tid i fjor, da jeg gikk ut på banen uten å forvente noe», fastslår Skarpnord, og mer enn antyder at gleden må tilbake i spillet.

Nå handler alt om å finne tilbake til eget storspill foran torsdagens åpningsrunde i Bonville.

«Fokuset skal ikke være på at jeg er regjerende mester. Jeg tror ikke det kommer til å hjelpe meg med å spille god golf denne uken», skriver Skarpnord.

Selvtillit på parkeringsplassen

Helt uvesentlig er det kanskje likevel ikke at hun har gode minner fra fjorårets turnering i Bonville.

«Det er litt annerledes å komme til et sted der du er regjerende mester. Den største forskjellen er kanskje at jeg fikk litt selvtillit bare ved å kjøre inn på parkeringsplassen», skriver Skarpnord.

2020 kan fortsatt blitt et innholdsrikt år med suksess for golfprofilen. Et av de store høydepunktene kommer først til sommeren. Da skal det jaktes på OL-medalje i Tokyo.

– Ja, det er et stort mål for meg med OL, absolutt. En medalje i OL hadde vært helt fantastisk, sa Skarpnord til NTB for en tid tilbake.

Også Tonje Daffinrud spiller denne ukens europatourturnering i Australia.