Landslagsledelsen avviser press på Klæbo

Senere tirsdag er han på startstreken under den spesielle sprinten i Åre.

Klæbo er selvsagt en gullklump for Norges Skiforbund, og det hadde vært et stort tap for både dem og arrangørene om 23-åringen hadde hoppet av skitouren etter de to etappene i Östersund.

– Det er på ingen måte noe press fra vår side som gjør at han fortsetter fram til Åre og trolig Meråker og Trondheim, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum på skistadion i Östersund mandag formiddag.

Der var ikke Klæbo. Han var i Trondheim. Der hadde han blitt undersøkt av leger, og det er konkludert med at bruddet ved fingeren ikke stopper ham fra å fortsette touren i Sverige og Norge.

– Det er helt forsvarlig å gå skirenn med det, men det er opplagt at å gå skirenn med brudd i en finger er veldig vondt. Det plager ham, sa landslagslege Ove Feragen til NTB.

Oversikt: Programmet for VM i skiskyting 2020

Trekkplaster

Det er over to uker siden fingerplagede Klæbo ødela seg etter å ha slått til en boksemaskin hjemme i Trondheim.

Han fikk dermed ødelagt oppladningen til Ski Tour 2020. Svak oppladning og smerter har naturlig nok bidratt til at formen ikke har vært på topp i de to første etappene.

Klæbo er havnet i bakleksa i sammendraget. 25.-plassen der gjør at han er svakest av de ti norske mennene som er på startstrek.

Til tross for 25.-plassen er Klæbo uansett det største trekkplasteret for arrangørene, ikke minst når det venter to renn på hjemmebane i Trondheim for Byåsen-løperen. Klæbo er kanskje Norges mest populære langrennsløper og er en publikumsmagnet.

Nossum forstår at Klæbo har svært liten lyst til å bryte Ski Tour 2020, selv om han har smerter.

– Han har utrolig lyst til å komme til Trondheim og få gå verdenscup hjemmebane. Det er fullt forståelig. I tillegg er det et par andre aspekter med i bildet, sa Nossum.

Flere aspekter

Han nevner at Klæbo fortsatt kan vinne sprintverdenscupen sammenlagt, og i tillegg har du kampen om verdenscupen totalt sett.

– Seieren der er nok utenfor rekkevidde, men han kan komme på pallen, og det betyr også noe. Det er fortsatt ting å kjempe for. Jeg tror ikke han forventer at det snur helt formmessig i de kommende dagene, men han plukker poeng fordi at det er viktig.

Johannes Høsflot Klæbo var selv veldig klar på hva denne touren betyr for ham da han møtte pressen i forkant på løperhotellet fredag kveld før det hele var kommet i gang.

– Personlig synes jeg det blir stort å få lov til å gå på hjemmebane. Det er de to siste etappene i Trondheim som jeg tror blir kulest. Det er selvsagt fordi jeg kommer derfra og er vokst opp der.

Da var han opptatt av at trønderne var i stand til å lage en gedigen folkefest.

– Jeg håper at trønderne viser hvor flinke de er til å lage liv. Jeg håper at de kan lage like mye liv som når det er renn i Oslo og Holmenkollen, sa Klæbo.