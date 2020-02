Eckhoff: – Jeg har nok lagt det største presset på meg selv

Fossum-løperen startet mesterskapet i Anterselva så bra med en knalletappe og gull på blandet stafett. Deretter skjøt hun seg fullstendig bort på sprinten og ødela også medaljesjansen på den påfølgende jaktstarten.

– Det er skiskyting, da. Det er som en berg-og-dal-bane, det blir aldri likt fra dag til dag. Det er vel litt mer opp og ned i skiskytterlivet enn i for eksempel langrennslivet, erkjenner Eckhoff overfor NTB foran tirsdagens normaldistanse i VM.

– Jeg synes jeg har klart å snu det ganske bra nå. Det var digg å gå den jaktstarten, få litt selvtillit og rette opp noen feil. Jeg er mer positiv i dag, sier hun med henvisning til at hun gikk seg opp 39 plasser på jaktstarten.

Kjempesesong

29-åringen har hatt en fantastisk sesong med seks individuelle seirer så langt, og hun er nummer to i verdenscupen sammenlagt. Selv om det går opp og ned i skiskytingen, er det åpenbart at Eckhoff har ambisjoner om å kare til seg en seier eller to også i Anterselva.

– Kjenner du på noe press?

– Jeg har nok lagt det største presset på meg selv, så jeg merker ikke så mye fra omgivelsene. Det komiske unntaket var vel da jeg skulle gå med rød trøye (leder jaktstartcupen) med startnummer 59. Det var litt morsomt at jeg ble filmet på innskyting når jeg var over to minutter bak lederen. Jeg tenkte «det er ikke noe vits i det, liksom», ler Eckhoff, før hun fortsetter:

– Jo, jeg tror jeg legger det meste av presset på meg selv. Jeg har veldig lyst til å få det til her.

Et mål

– Må du ta en individuell medalje i VM for å være fornøyd?

– Det har jo vært målet mitt. Samtidig så er det slik at hvis det ikke går, så går jo det også helt fint. Men jeg skal ikke stå her og være nonchalant, for jeg har lagt opp hele sesongen etter dette VM-et her. Jeg blir nok skuffa om jeg ikke klarer det, men nå skal jeg absolutt ikke sette meg inn i den situasjonen. Det går jeg ikke med på. For jeg vil hjem med (individuell) medalje, slår Eckhoff fast.

Med ett tilleggsminutt for hvert bomskudd på tirsdagens 15 kilometer, er det liten tvil om at skytingen blir ekstremt viktig.

– Det gjelder å skyte godt. Og det håper jeg at jeg kan få til. Være til stede og bare gjøre jobben. For klarer jeg det, så er jeg der oppe. Men du skal ha nerver i sjakk og alt mulig. Jeg gleder meg til å starte på null igjen. Det er en brutal og tøff løype, og det passer meg godt.