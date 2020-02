Sinte smørere i Åre: – Behandles som skitt

Det er avisen Aftonbladet som omtalte saken først. – Dette miljøet er ikke bra for helsen vår, sier Martin Blaschke til avisen.

Han jobber for det tsjekkiske laget som deltar i den pågående langrennstouren i Sverige. Den fortsetter til Norge om få dager.

– Man behandler dem som skal jobbe her som skitt. Det er farlig for smørerne bare å være her inne. Vi har sett undersøkelsene om fluorverdiene som en funnet hos skismørere. Dette er noe de har begynt å tenke på, sier italieneren Fabio Ghisafi til Aftonbladet.

I lokalet skal 17 mann jobbe, og det er elendig ventilasjon, lavt under taket og ingen vinduer i garasjen som er satt av for mange smørere.

De store langrennsnasjonene, blant annet Norge og Sverige, har egne smørebusser inne på området i Åre.