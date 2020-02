Møte avgjør Ski Tour-etappe, været truer

Therese Johaug og de øvrige deltakerne skal etter planen gå den 38 kilometer lange etappen fra Sverige over grensen til Norge torsdag. Området kan samtidig være værhardt.

I et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT innrømmer rennsjef Hetland derfor at det foreløpig ikke er gitt noe endelig grønt lys for at etappen kan gjennomføres.

– I verste fall kommer løperne til å gå en 15 kilometer i Meråker, sier han.

Hetland er samtidig relativt optimistisk med tanke på at etappen fra Storlien til Meråker skal kunne gå etter planen.

– Værprognosene ser tross alt ganske lovende ut. Det som er bra er at snøen er pakket, og at den kommer til å føyke minimalt, og det ser ikke ut til å komme noen nedbør, sier han – og legger til:

– Men vi skal ha et møte og vurdere saken, så får vi se.

Dersom planene som er lagt lar seg gjennomføre, varsler Hetland at både løpere og TV-seere kan glede seg.

– Det kommer til å bli et fenomenalt renn fra Storlien. Løperne får en opplevelse utover det vanlige, sier han.