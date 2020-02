Russisk Johaug-rival bryter Ski Tour

Neprjajeva følger i øyeblikket nærmest Johaug i kampen om den gjeve krystallkula. 530 poeng skiller de to. Mandag bekreftet Russlands trener Markus Cramer at Neprjajeva bryter Ski Tour.

Det kom som en liten overraskelse på Therese Johaug.

– Det er en kjempefordel for meg. Det må jeg ærlig innrømme og si. Skal man klare å ta kula, må man stille til start, holde seg frisk og ha overskudd. Det er en del av gamet. Samtidig er dette veldig kjedelig for henne, sa langrennsstjernen til pressen.

– Jeg skulle gjerne ønske at hun fortsatt skulle være her og ha noen kamper med henne. Veldig kjedelig for henne at hun må bryte, fortsatte Johaug.

Neprjajeva har vært syk de siste dagene, men skal ha hatt et håp om å bli bedre slik at hun kunne fullføre den pågående touren. Den russiske langrennsprofilen ble henholdsvis nummer ti og tolv i rennene i Östersund lørdag og søndag.

Tirsdag står sprint på programmet i Åre. Den blir samtidig en smule spesiell, all den tid deler av traseen er lagt til alpinbakken i den svenske skimetropolen.

Da hun møtte pressen mandag avviste Johaug blankt at den uvanlige tunge løypa kunne gi grunn til å tro på seier også der.

– Det er ikke realistisk. Jeg vinner aldri sprinten i morgen, sa hun.

– Jeg har vært i noen finaler og er i bra slag, men at jeg skal være favoritt til å vinne sprinten i morgen? Nei, nei, nei, nei, smilte langrennsstjernen videre.

Johaug leder Ski Tour klart etter to renn.

