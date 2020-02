Klæbo klar for Åre-start etter legeundersøkelse

Klæbo fikk søndag undersøkt sin trøblete finger i Trondheim. Mandag opplyser Norges Skiforbund at bruddet er uendret, hvilket betyr at Klæbo fortsetter Ski Tour.

– Det er helt forsvarlig å gå skirenn med det, men det er opplagt at å gå skirenn med brudd i en finger er veldig vondt. Det plager han, sa landslagslege Ove Feragen til et samlet pressekorps mandag.

– Jeg ønsker ikke å fokusere på bruddet ved fingeren. Nå har jeg fokus på de løp som gjenstår i Ski Tour, sier Klæbo selv i en uttalelse.

Klæbo har ikke hatt noen heldig åpning av skitouren. Etter to etapper er han hele 2.15 minutter bak ledende Pål Golberg.

Klæbo pådro seg det mye omtalte bruddet etter «slåsskampen» mot en boksemaskin hjemme i Trondheim for to uker siden. I etterkant var det usikkerhet rundt om han i det hele tatt kunne gå Ski Tour.

– Gjør vondt

Både lørdag og søndag ble Klæbo distansert av konkurrentene i Östersund, og etter søndagens renn innrømmet trønderen at det tæret på motivasjonen.

– Jeg er rimelig lei ski og har lyst til å egentlig kalle det en sesong. Det er vel egentlig det som er konklusjonen når du har det sånn som det er nå, sa Klæbo til pressen da.

Å vinne Ski Tour sammenlagt har han for lengst gitt opp, men touren avsluttes hjemme i Trondheim. Det er trolig medvirkende til at Klæbo nå fortsetter.

Skal fullføre

Feragen opplyser til NTB at Klæbos mål nå er å fullføre touren.

– En av grunnene til at det ble gjort en status i går, og gjort en grundig undersøkelse, var for å være sikker på at det er forsvarlig å gå med. Og det har vi fått klarsignal på at det er, og da er det følelsen til Johannes som styrer hva han klarer.

– Han er innstilt på å fullføre, og vil fortsette selv om det gjør vondt, sa landslagslegen.

Klæbo har vunnet verdenscupen sammenlagt de to siste sesongene. Det gjør han neppe denne sesongen, men en pallplass er fortsatt innen rekkevidde.