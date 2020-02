Huset til Northug er solgt godt over prisantydning

I fjor røpet Petter Northug at han hadde planer om å flytte til Oslo. I slutten av januar ble det bekreftet at salgsprosessen var i gang. Etter noen private visninger ble boligen lagt ut på det åpne markedet og interessen har vært stor.

– Den ble solgt etter første visning fredag. Det var bra interesse som ventet. Det er ikke så mange sammenlignbare boliger i det området, så jeg ventet stor etterspørsel, bekreftet eiendomsfullmektig Markus Tangvik hos Eiendomsmegler 1 til Finansavisen.

Boligen på 223 kvadratmeter lå ute med en prisantydning på 8,5 millioner kroner, men ble ifølge avisen solgt for 9,4 millioner kroner.

Northug fortalte i et intervju med TV 2 i fjor at han på sikt kom til å flytte fra Trondheim til Oslo på grunn av jobbsituasjonen. Den tidligere skistjernen jobber nå som ekspertkommentator for nettopp TV 2, samtidig som han også har lansert sin egen sportsbrillekolleksjon.

Eneboligen ligger rett ved idrettsanlegget på Dalgård.