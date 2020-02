Porto-stjerne forlot banen etter rasistiske tilrop, like etter at han senket gamleklubben

Det ble langt ifra noe hyggelig gjensyn for Marega da han møtte klubben han scoret 13 mål for i 2016.

Et par minutter etter at han hadde gitt Porto ledelsen fikk spissen nok. Landslagsspilleren fra Mali protesterte åpenlyst og ba om å bli byttet ut mens flere av hans lagkamerater ba ham om å fortsette.

Både medspillere og motspillere prøvde å overbevise Marega til å fortsette kampen, men malieren gikk bestemt mot spillertunnelen og ga to tomler ned til publikum.

Etter flere minutter med prat mellom spillerne, med både Marega og kampens dommer, gikk spissen inn i spillertunnelen mens han ga fingeren til Vitória-fansen. Porto erstattet ham med Wilson Manafá.

Ti minutter før Marega til slutt gikk av banen hadde han scoret 2-1-målet som gjorde at han endte opp som matchvinner. Med et silkemykt nedtak av ballen og en flott chip scoret han det siste målet i en kamp som ble overskygget av de rasistiske tilropene like etter.

Med seieren er Porto bare ett poeng bak serieleder Benfica, som lørdag tapte hjemme for Braga.