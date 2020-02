Kristoffer Ajer ble matchvinner for Celtic

Scoringen kom da James Forrest dro seg fint innover i banen og fant Ajer, som hadde løpt seg fri i hjørnet av straffefeltet. Fra skrå vinkel hamret midtstopperen ballen i mål til ellevill jubel fra de tilreisende Celtic-supporterne.

Det var Ajers andre seriemål for sesongen, og det sikret Glasgow-klubben tre poeng i en tøff bortekamp. Midtstopperen spilte hele kampen, mens Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette var en veldig viktig seier som ble hentet under veldig vanskelige spilleforhold. All ære til spillerne som gravde fram et fremragende resultat for oss, sa Celtic-manager Neil Lennon.

– Kris er en enorm spiller for denne klubben, som vi kan bruke i ulike posisjoner, og i dag scoret han et veldig viktig mål.

Callum McGregor sendte Celtic i ledelsen etter ti minutter, mens Ashton Taylor sørget for balanse i regnskapet med sin scoring like før halvtimen spilt. 1-1 sto seg helt fram til Ajer ladet skuddfoten ni minutter før slutt.

Seieren var Celtics sjuende på rad i serien. Laget har fortsatt 10 poeng ned til erkerival Rangers, som slo Livingston 2-1 noen timer senere. Rangers skulle egentlig spilt lørdag, men stormen som herjer i Storbritannia førte til at kampen ble utsatt ett døgn.