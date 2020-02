Casper Ruud tok sin første ATP-tittel, overlegen mot Sousa i Buenos Aires

– Jeg er veldig glad. Buenos Aires vil alltid være et spesielt sted for meg, og særlig etter at jeg tok min første seier her. Jeg har vært her 10-11 dager, for jeg kom tidlig for å forberede meg til turneringen. Nå skal jeg nyte de siste timene her, men så må jeg reise videre til Rio de Janeiro der jeg spiller neste uke, sa Ruud i seiersintervjuet på banen.

– Det blir en liten feiring i kveld, men ikke mer enn det.

Innsatsen på rødgrusen i Argentinas hovedstad ga Ruud nesten en million kroner i premiepenger og fører ham til den høyeste plassering en nordmann har hatt på ATP-rankingen, trolig 34.-plass. Allerede da han vant semifinalen lørdag var det klart at han ville forbedre faren Christians rekordnotering som var 39.-plass i oktober 1995.

21-åringen er den yngste som har vunnet Argentina Open, en turnering store navn som Rafael Nadal og Dominic Thiem har vunnet tidligere.

Finalen ble nesten et antiklimaks etter Ruuds knallsterke vending i semifinalen lørdag. Sousa hadde en stor bandasje på venstre legg, dro på beinet allerede tidlig i kampen og viste aldri tegn til å kunne skape trøbbel for finalefavoritten. Ruud gjorde kort prosess på vei mot seier 6-1, 6-4.

Mens Ruud i semifinalen mot Juan Ignacio Londero fikk sin første bruddball da motstanderen servet for kampen på 6-4, 5-4, brøt nordmannen ved første anledning søndag. Sousa ledet riktig nok 40-0 i sitt første servegame, men så vant Ruud fire poeng på rad. Sousa avverget den bruddballen, men Ruud skaffet seg en ny med en flott forehandvinner og gikk opp i 2-0.

Hett på tribunen

Han brøt igjen i sjette game og ville ha vunnet det første settet på under en halvtime om det ikke igjen hadde blitt en stopp i spillet fordi en tilskuer fikk et illebefinnende i varmen. Ruud skaffet seg mange venner da det samme skjedde lørdag, og han gikk i kjølebagen og hentet vannflasker til tilskueren.

Denne gang ble det en pause akkurat da Ruud hadde skaffet seg tre settballer, men etter fem minutters stopp i spillet innkasserte han settet med 6-1.

I neste sett brøt Ruud umiddelbart og ledet 2-0, men Sousa bet seg fast og holdt serven de fire neste gangene. På 5-4 servet nordmannen hjem kampen. Han trengte to matchballer, men på den andre slo Sousa ut, og Ruud kunne løfte armene i triumf. Finalen varte en time og 11 minutter.

Heldig taper

Pedro Sousa er ti år eldre enn Ruud og var med 145.-plass på ATP-rankingen akkurat 100 plasser bak den 21-årige nordmannen. Mens Ruud var 8.-seedet i ATP 250-turneringen, ble Sousa egentlig slått ut i kvalifiseringen. Et forfall i hovedtablået ga ham en ny sjanse som «lucky loser», og den grep han ved å ta seg helt til finale.

Selv om Sousa ikke var den mest fryktinngytende finalemotstander, var det all grunn til å ta ham på fullt alvor. Portugiseren slo nemlig Ruud sist de møttes, i finalen i en challengerturnering i Portugal.

For Ruud ble en barriere brutt da han vant søndagens finale. Etter seieren i en challengerturnering i 2016 hadde han nemlig tapt fire finaler på rad på ulikt nivå. Søndag fikk ikke Sousa en eneste bruddball mot Ruud.

På vei til tittelen i Buenos Aires slo nordmannen spanske Pablo Andujar og Roberto Carballes-Baena samt serbiske Dusan Lajovic, alle i strake sett, før thrilleren mot argentinske Londero i semifinalen.